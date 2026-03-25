Mayra Mendoza apuntó contra la Corte y habló de "detención ilegal" de Cristina

En el marco de la movilización convocada por La Cámpora por el 50° aniversario del Golpe de Estado, la legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó con dureza la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la jornada de este martes, Mendoza aseguró que la detención de la exmandataria es "ilegal" y apuntó contra el máximo tribunal del país. "Está secuestrada por una Corte Suprema mafiosa", expresó desde la caravana, al tiempo que sostuvo que se trata de "una mujer inocente que está cumpliendo una condena ilegal".

En esa línea, la dirigente consideró que la situación de la ex presidenta constituye "una especie de tortura", al mencionar su edad y trayectoria política. "Tiene 70 años, por haber sido dos veces presidente y por ser inocente", agregó.

Asimismo, Mendoza cuestionó las restricciones en torno a las visitas, al afirmar que "tener que pedir permiso o no poder ni siquiera ir a verla, porque la autorización pasa por el humor de un juzgado, es inhumano".