Mayra Mendoza cruzó a Milei tras el dato de inflación: "No se vive, se sobrevive"

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, publicó un duro mensaje en sus redes sociales tras conocerse que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país.

Bajo la consigna "Con Milei no se vive, se sobrevive", la diputada provincial apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y cuestionó el impacto del ajuste en la vida cotidiana. "Los sueldos ya no llegan ni a mitad de mes", expresó, al tiempo que enumeró dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos, transporte público, universidades y prestaciones del PAMI.

En su mensaje, Mendoza también denunció que "lo único que le importa a Milei es su hermana y los negocios de sus amigos", y cargó contra dirigentes oficialistas y aliados parlamentarios. "Le deben una respuesta al pueblo tanto los libertarios que nos llevaron a esto [...] y sus cómplices que le votaron todo en el Congreso", afirmó.

Además, la intendenta evocó la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como contracara de la situación actual. "Existió una Argentina normal en la que se vivía dignamente", sostuvo, al recordar una etapa en la que, según indicó, las familias podían cubrir sus necesidades básicas sin resignar calidad de vida.

Finalmente, Mendoza planteó que ese escenario "puede volver a ser realidad" si se retoman valores centrados en el bienestar social y en la regulación de los sectores más concentrados de la economía.