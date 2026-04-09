Mayra Mendoza participó de la marcha contra la Ley de Glaciares: "El agua no se toca"

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó este miércoles de la movilización frente al Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y expresó su postura a través de un mensaje en redes sociales.

"EL AGUA NO SE TOCA", escribió la dirigente, sintetizando la consigna central de la protesta. En esa línea, remarcó: "Estuvimos presentes en la movilización frente al Congreso para exigir que nuestros diputados y diputadas defiendan nuestra soberanía y nuestros recursos naturales".

Mendoza también puso en valor el origen de la normativa: "La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, protege nuestras reservas de agua". Desde esa perspectiva, cuestionó los cambios impulsados por la actual gestión nacional: "Hoy, el gobierno de Javier Milei intenta modificarla para avanzar en la entrega de nuestros bienes comunes".

En su publicación, la intendenta fue más allá y vinculó la iniciativa con intereses externos: "Detrás de estas reformas no hay desarrollo: hay un modelo que responde al FMI y a los intereses de Estados Unidos, que busca arrasar con nuestras tierras y condicionar el futuro de la Argentina".