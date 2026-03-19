Narco detenido tras un mega allanamiento coordinado desde Quilmes

Un hombre fue detenido en las últimas horas en Berazategui, acusado de comercializar estupefacientes, tras un allanamiento realizado por personal policial en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó a cabo este 19 de marzo, cuando efectivos del GTO de la comisaría Berazategui 1ª dieron cumplimiento a una orden judicial en una vivienda ubicada sobre la calle 30 al 4000, entre 140 y 141. La medida contó con la intervención de la UFI Nº 20 descentralizada y el Juzgado de Garantías Nº 4 del departamento judicial Quilmes.

Para concretar el ingreso al inmueble, los agentes contaron con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Quilmes. Una vez dentro, lograron reducir al sospechoso y procedieron a su identificación.

Durante la requisa, se incautaron 235 envoltorios que contenían una sustancia polvorienta amarillenta, identificada como pasta base derivada del clorhidrato de cocaína, con un peso total de 113 gramos. Además, se secuestró un teléfono celular que será peritado en el marco de la investigación.

Tras la comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del acusado por infracción al artículo 5 de la Ley 23.737, y su traslado a sede judicial para prestar declaración. La causa continúa en etapa investigativa.