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Lunes, 23 de marzo de 2026

¿Normal o con cambios? Así será la recolección en Quilmes

El Municipio informó qué pasará con el servicio en estos días especiales.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes informó que el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante el feriado largo por el Día de la Memoria. Tanto este lunes 23 de marzo como el martes 24, feriado nacional, la prestación se realizará sin cambios en todo el distrito.

De esta manera, los vecinos podrán disponer sus residuos en los horarios habituales, sin necesidad de modificar rutinas ni postergar la disposición de bolsas.

Desde la Comuna recordaron que es posible consultar los días y horarios de recolección según cada barrio a través del sitio oficial: Recolección en Quilmes

Cabe señalar que, en otros feriados, el servicio puede sufrir modificaciones o suspensiones puntuales, por lo que se recomienda estar atentos a la información oficial en cada caso.

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