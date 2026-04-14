Nueva oportunidad en Quilmes: taller gratuito de orientación laboral

El municipio de Quilmes anunció la realización de un nuevo Taller de Orientación y Empleabilidad, una propuesta gratuita destinada a personas desocupadas que se encuentren en la búsqueda activa de trabajo.

La actividad se llevará a cabo el jueves 16 de abril, de 9 a 12 horas, en la sede de la Oficina de Empleo Quilmes, ubicada en Humberto Primo 99. El encuentro será presencial, con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con anticipación.

Desde la organización informaron que el taller apunta a brindar herramientas prácticas para mejorar las oportunidades de inserción laboral, incluyendo orientación, estrategias de búsqueda y fortalecimiento de habilidades para el empleo.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Quilmes Digital (http://mi.quilmes.gov.ar). Para más información, también se encuentra disponible el correo electrónico orientacionoe@quilmes.gov.ar.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno local de Quilmes para promover la capacitación y mejorar la empleabilidad en la comunidad.