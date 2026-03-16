Paro universitario: "El único horizonte es endurecer las medidas de fuerza"

Las universidades públicas de todo el país comenzaron la semana con medidas de fuerza: los docentes iniciaron un paro nacional que se extenderá desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo y que impactará en el dictado normal de clases.

La protesta forma parte de una estrategia sindical más amplia que prevé nuevas interrupciones de actividades y una gran movilización en las próximas semanas. Entre los principales pedidos figuran la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de Argentina.

Desde los sindicatos también alertaron que la tensión podría escalar durante el semestre si no se convocan nuevamente las paritarias o si el Congreso avanza con un eventual cambio en el esquema de financiamiento de las casas de estudio.

"El gobierno nacional incumple con una ley, no cumple con la ley de financiamiento educativo. Cada mes que pasa, el gobierno nos debe un 51% de nuestro salario. Eso se vive muy concretamente insostenible en lo cotidiano", indicó Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, en Radio FMQ.



"Es una docencia empobrecida. La medida de fuerza son contundentes y hablan de que estamos en el peor momento desde el regreso de la democracia. Hay un ataque a la universidad pública. No hubo ninguna paritaria, ninguna reunión. El único horizonte es endurecer las medidas de fuerza", continuó.

Y agregó: "Desde la Conadu se planteó una estrategia de paros escalonados. Si empezamos este semana de paro, en abril va a haber dos semanas de paro".