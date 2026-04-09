Persecución de película en Quilmes Oeste: moto sin patente, choque y dos detenidos
Los sospechosos escapaban a toda velocidad hasta que terminaron impactando contra un auto en plena avenida Calchaquí.
Dos hombres fueron detenidos durante la tarde de este jueves en Quilmes Oeste luego de protagonizar una persecución policial que se extendió por varias cuadras, y los sospechosos, que circulaban en una motocicleta sin patente, colisionaron contra un vehículo particular mientras intentaban escapar de las fuerzas de seguridad.
El hecho se inició alrededor de las 14:30 en la intersección de las calles Santa Fe y el arroyo, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) intentó identificar a dos individuos que se desplazaban en una Honda Tornado. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron una fuga a alta velocidad, lo que activó un operativo de seguimiento por distintas cuadrículas del distrito.
La persecución finalizó en el cruce de la Avenida Calchaquí y 1° de Mayo, donde los sospechosos perdieron el control del motovehículo e impactaron contra un automóvil que circulaba por la zona.
En un rápido despliegue, el personal de seguridad de la cuadrícula correspondiente logró reducir y aprehender a ambos sujetos de forma inmediata.
Los detenidos fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta fue secuestrada para las pericias correspondientes.
A su vez, el procedimiento destaca la eficacia del sistema de patrullaje preventivo y la coordinación radial para mantener el orden y la seguridad en la vía pública.