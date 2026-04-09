Persecución de película en Quilmes Oeste: moto sin patente, choque y dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante la tarde de este jueves en Quilmes Oeste luego de protagonizar una persecución policial que se extendió por varias cuadras, y los sospechosos, que circulaban en una motocicleta sin patente, colisionaron contra un vehículo particular mientras intentaban escapar de las fuerzas de seguridad.

El hecho se inició alrededor de las 14:30 en la intersección de las calles Santa Fe y el arroyo, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) intentó identificar a dos individuos que se desplazaban en una Honda Tornado. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron una fuga a alta velocidad, lo que activó un operativo de seguimiento por distintas cuadrículas del distrito.

La persecución finalizó en el cruce de la Avenida Calchaquí y 1° de Mayo, donde los sospechosos perdieron el control del motovehículo e impactaron contra un automóvil que circulaba por la zona.

En un rápido despliegue, el personal de seguridad de la cuadrícula correspondiente logró reducir y aprehender a ambos sujetos de forma inmediata.

Los detenidos fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta fue secuestrada para las pericias correspondientes.

A su vez, el procedimiento destaca la eficacia del sistema de patrullaje preventivo y la coordinación radial para mantener el orden y la seguridad en la vía pública.