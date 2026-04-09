Presentaron una nueva tolva en el Eco Parque Quilmes para mejorar la recolección de residuos

El Municipio de Quilmes presentó este jueves una nueva tolva para el manejo y transferencia de residuos en el Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, ubicado sobre avenida Italia al 400, en el barrio La Ribera, con el objetivo de mejorar la operatoria de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el distrito.

La actividad fue encabezada por la intendenta interina Eva Mieri, quien participó de una demostración del funcionamiento del nuevo dispositivo, una herramienta que apunta a hacer más eficiente el sistema de transferencia de residuos hacia los vehículos de mayor porte que luego los trasladan al CEAMSE.

Más capacidad y menos tiempo de espera

Durante la presentación, desde el Municipio destacaron que la nueva infraestructura permitirá optimizar el trabajo diario, reducir costos operativos y mejorar el circuito logístico del sistema de higiene urbana.

"Pusimos en funcionamiento la nueva tolva de transferencia de residuos del Eco Parque, que mejora y optimiza el sistema de recolección y el tratamiento de los residuos en Quilmes. Esta nueva herramienta transfiere por gravedad y permite hacer más eficiente el trabajo diario, ya que optimiza tiempos, reduce costos y aumenta la capacidad de transferencia", expresó Mieri durante la actividad.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Roberto Gaudio, explicó que la incorporación del nuevo equipamiento permitirá agilizar la transferencia desde los camiones recolectores hacia vehículos de mayor capacidad, que son los encargados de trasladar los residuos para su disposición final.

Cómo funciona el nuevo sistema

La obra fue emplazada en el sector de transferencia del Eco Parque Quilmes y está diseñada para mejorar el proceso de descarga de los camiones recolectores hacia unidades tipo batea, utilizadas para el traslado de residuos.

El nuevo esquema operativo incorpora un sistema de descarga por gravedad, una modalidad que elimina etapas intermedias dentro del circuito y permite una operatoria más rápida, segura y eficiente.

Según detallaron oficialmente, la mejora permitirá reducir aproximadamente 20 minutos por cada carga de camión, un dato clave en términos de logística y productividad dentro del sistema de recolección urbana.

Además, se informó que con esta incorporación la capacidad de transferencia del predio pasará de 420 a 600 toneladas diarias, lo que representa un incremento significativo en la capacidad operativa del complejo ubicado en La Ribera.

Una mejora para el sistema de higiene urbana en Quilmes

Desde el Ejecutivo local remarcaron que esta incorporación forma parte de una serie de acciones orientadas a modernizar el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el distrito, con foco en la eficiencia, la reducción de costos y la mejora del servicio.

El Eco Parque Quilmes cumple un rol central en el tratamiento y transferencia de residuos de la ciudad, por lo que la puesta en marcha de esta nueva tolva representa una mejora concreta para el funcionamiento general del sistema.

Del acto también participaron el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; y el concejal Ezequiel Arauz, entre otros funcionarios municipales.