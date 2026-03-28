Quilmes avanza en la gestión de residuos tecnológicos con una importante entrega

La Fiscalía General del Departamento Judicial Quilmes concretó la entrega de 245 dispositivos electrónicos en desuso al programa municipal Berazategui Recicla, en el marco de las acciones orientadas a la gestión responsable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La actividad se llevó a cabo el pasado 10 de marzo de 2026 en la sede de la Oficina de Efectos Departamental, y se enmarca en el cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N.º 14.321, el Acuerdo 3495/10 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Resolución 74/10 de la Fiscalía General.

Durante el operativo participaron el titular de la Oficina de Efectos Departamental, Nicolás Pol; el agente judicial Ezequiel Obelar, quien estuvo a cargo del procedimiento; la directora del programa Berazategui Recicla, Ana Gómez; y funcionarios de la Fiscalía de Cámara de Quilmes.

Qué elementos fueron entregados

Entre los elementos transferidos se encontraban teléfonos celulares, monitores, televisores, computadoras, equipos de audio, reproductores de DVD y otros aparatos electrónicos en desuso, todos ellos debidamente inventariados en un anexo rubricado por las partes intervinientes.

El material será trasladado al Centro de Acopio y Separación de Residuos del programa municipal, donde se realizará su tratamiento, clasificación y disposición final de acuerdo con los protocolos ambientales vigentes.

Compromiso con el ambiente

Desde el ámbito judicial destacaron que este tipo de acciones apuntan a fortalecer prácticas institucionales vinculadas al cuidado del ambiente, promoviendo una correcta disposición de residuos tecnológicos, cuya acumulación o descarte inadecuado puede generar un fuerte impacto ambiental.

Con esta entrega, la Fiscalía General de Quilmes se suma a las políticas de reciclado, reutilización y disposición sustentable de aparatos electrónicos, en articulación con programas municipales que trabajan en la recuperación y tratamiento de estos materiales.