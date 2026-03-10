Quilmes: proponen eximir del estacionamiento medido a los frentistas

Este martes se llevará a cabo una sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Quilmes en la que uno de los temas centrales será el debate sobre el proyecto de estacionamiento medido en la ciudad.

En ese marco, el concejal del PRO Diego Buffone recordó que presentó una modificación a la ordenanza que regula el sistema en el centro quilmeño. La iniciativa tomará estado parlamentario durante la primera sesión ordinaria del año.

Según explicó el edil, la propuesta busca incorporar una excepción para los frentistas de las calles en las que eventualmente se implemente el estacionamiento medido, con el objetivo de evitar que quienes viven en esas zonas deban pagar por estacionar frente a sus propios domicilios o se vean expuestos al acarreo de sus vehículos.

Buffone señaló que la modificación apunta a que la regulación del estacionamiento medido contemple la situación de los vecinos que residen en el área alcanzada por la medida, para que no queden sujetos al cobro del sistema ni a sanciones por estacionar en la puerta de sus casas.