Menú
Radio en vivo
Lunes, 13 de abril de 2026

Quilmes: un hombre fue detenido tras incendiar su casa y amenazar con un arma blanca

El hecho ocurrió en la zona de Avenida Triunvirato, entre las calles Acha y Miguel Cané, en Quilmes Oeste.

Redacción FMQ

Un hombre con presuntos problemas psiquiátricos protagonizó un violento episodio este fin de semana al incendiar una habitación de su vivienda y amenazar a su familia con un cuchillo. El hecho ocurrió en la zona de Avenida Triunvirato, entre las calles Acha y Miguel Cané, en Quilmes Oeste.

Según informaron fuentes del caso, la situación generó momentos de extrema tensión dentro del domicilio, donde el agresor inició el fuego en uno de los ambientes y luego intimidó a sus familiares con un arma blanca. Ante la emergencia, se dio aviso a las autoridades, que desplegaron un operativo en el lugar.

Como consecuencia del incendio, el hombre sufrió algunas quemaduras y debió ser asistido y trasladado por personal del SAME a un centro de salud. En tanto, un efectivo policial que intervino en el operativo fue atendido por inhalación de monóxido de carbono.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años
Noticias

La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

Últimas noticias de Quilmes