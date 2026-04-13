Quilmes: un hombre fue detenido tras incendiar su casa y amenazar con un arma blanca

Un hombre con presuntos problemas psiquiátricos protagonizó un violento episodio este fin de semana al incendiar una habitación de su vivienda y amenazar a su familia con un cuchillo. El hecho ocurrió en la zona de Avenida Triunvirato, entre las calles Acha y Miguel Cané, en Quilmes Oeste.

Según informaron fuentes del caso, la situación generó momentos de extrema tensión dentro del domicilio, donde el agresor inició el fuego en uno de los ambientes y luego intimidó a sus familiares con un arma blanca. Ante la emergencia, se dio aviso a las autoridades, que desplegaron un operativo en el lugar.

Como consecuencia del incendio, el hombre sufrió algunas quemaduras y debió ser asistido y trasladado por personal del SAME a un centro de salud. En tanto, un efectivo policial que intervino en el operativo fue atendido por inhalación de monóxido de carbono.