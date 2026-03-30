Sorpresa en abril: una ciudad bonaerense disfrutará cinco días seguidos de descanso

El mes de abril llegará con una particularidad para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires: además de los feriados nacionales ya establecidos, en una localidad del sur bonaerense se sumará un día no laborable local que permitirá conformar un fin de semana largo de cinco días consecutivos.

Se trata de Monte Hermoso, donde se celebrará el aniversario de la fundación de la ciudad con un asueto local que se acoplará al cronograma habitual de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

De esta manera, los habitantes del distrito podrán contar con varios días seguidos de descanso, en una combinación poco frecuente dentro del calendario oficial.

Cómo queda el calendario en Monte Hermoso

El esquema de feriados y días festivos quedará organizado de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

Sábado Santo. Domingo 5 de abril: Domingo de Pascuas.

A estos días se suma el feriado local por el aniversario de Monte Hermoso, lo que en la práctica permitirá a muchos vecinos disfrutar de una pausa extendida de cinco jornadas.

Un descanso extra en plena temporada baja

Este beneficio alcanzará exclusivamente a quienes residan o trabajen en el distrito, ya que se trata de una disposición de carácter local y no provincial ni nacional.

La medida genera expectativa en la ciudad costera, ya que también puede representar un impulso para la actividad turística, gastronómica y comercial en medio de la temporada baja, aprovechando el movimiento habitual que suele generar Semana Santa.