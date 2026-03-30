La abogada argentina acusada de racismo en Brasil podrá regresar al país tras pagar una fianza

La abogada argentina Agostina Páez, imputada por un caso de racismo en Brasil, quedó habilitada para regresar al país luego de pagar una fianza cercana a los 18 mil dólares.

La Justicia de Río de Janeiro le otorgó este lunes un habeas corpus que le permitirá salir del país. Una vez abonados los 97 mil reales, le retirarán la tobillera electrónica y le restituirán el pasaporte.

Aún resta definir el momento en que se concretará la quita del dispositivo de monitoreo y la fijación de un domicilio, que sería en Santiago del Estero.

La letrada deberá mantenerse a disposición de la Justicia brasileña, ya que la causa continúa abierta. El expediente avanzará hacia un juicio oral, aunque podrá seguir el proceso desde Argentina.

Marchas y contramarchas judiciales

En un primer momento, el juez había autorizado su regreso bajo medidas cautelares, pero luego revocó esa decisión. El equipo defensor había calificado como "insólito" el cambio de postura del magistrado, quien había dispuesto que Páez permaneciera en Brasil hasta el fallo definitivo.

Cabe recordar que la fiscalía y la querella solicitaron una pena de dos años de prisión, el mínimo previsto para el delito de injuria racial.

"Aprendí lo que es el racismo": el descargo en redes

Mientras avanzaba el proceso, Páez publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó arrepentimiento por lo ocurrido el 4 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

De acuerdo con la denuncia de tres empleados del local, la abogada realizó gestos e insultos racistas durante una discusión. Tras la difusión de un video, fue detenida e imputada.

El mensaje que publicó Agostina Páez en las redes sociales.

"En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé. Hablé con ellos. Aprendí y entendí el dolor que puede causar", escribió en Instagram.

"A pesar del calvario que viví, tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país, como en otros lugares del mundo", agregó.

Además, afirmó que continuará involucrada en la temática: "Me comprometo a que esto no quede solo aquí. Voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso".