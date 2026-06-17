Un policía fue asesinado durante un allanamiento en Florencio Varela: detuvieron a tres sospechosos

Un sargento de la Policía Bonaerense fue asesinado durante un violento enfrentamiento armado con delincuentes mientras participaba de un allanamiento por una causa vinculada al narcomenudeo en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

El trágico episodio ocurrió durante este lunes por la noche en el barrio Pico de Oro, donde se desarrollaba un megaoperativo ordenado por el fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Florencio Varela. La medida judicial estaba orientada a desarticular una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta, identificado como Facundo Giménez, junto con personal de otras dependencias de la ciudad, ingresaron a un descampado ubicado en las inmediaciones de las calles La Haya y Ginebra.

Al avanzar sobre el sector investigado, fueron recibidos con una intensa lluvia de disparos. En medio del intercambio de fuego, Giménez, de 31 años, fue alcanzado por un proyectil en la cabeza.

Sus compañeros intentaron asistirlo de inmediato y lo trasladaron de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde los médicos realizaron maniobras para salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, el policía falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Tras el operativo, las fuerzas de seguridad lograron detener a tres sospechosos, entre ellos un adolescente de 15 años y dos hombres de 26 y 28 años. Además, secuestraron armas de fuego, estupefacientes y una mochila utilizada presuntamente para la distribución de cocaína y marihuana fraccionada en el barrio.

La investigación ahora busca determinar quién efectuó el disparo que provocó la muerte del sargento. En esa línea, fuentes judiciales indicaron que el proyectil atravesó la cabeza de la víctima, lo que dificulta establecer el calibre utilizado. Además, las características del terreno, con abundante cañaveral y pastizales, complican la búsqueda de la bala.

La muerte de Facundo Giménez generó conmoción en la fuerza policial y volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan los efectivos durante los operativos contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.