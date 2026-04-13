La mesa política define la agenda de anuncios en una semana difícil para el Gobierno

Concretado el mes desde que estalló el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno de La Libertad Avanza se prepara para otra semana difícil, tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal ordenado por la Justicia. En ese marco, continuarán los esfuerzos para redirigir la atención a la gestión reformista, por lo que se evalúan anuncios que se conocerían tras la próxima reunión de mesa política en la Casa Rosada.



La cita está fijada para el próximo viernes, antes de que el presidente de la Nación, Javier Milei, viaje a Israel, según aseguró una fuente oficial a Crónica, aunque aclaró que "todo puede cambiar". El jefe de Estado sorprendió la semana pasada con un mensaje en el que pidió "paciencia" y reconoció que los últimos meses fueron "duros".

La prioridad de la primera plana violeta es mostrarse activa y tener listo cuanto antes, al menos, los proyectos ya anunciados por el Poder Ejecutivo para enviarlos al Congreso Nacional.

Tal cual anticipó Crónica, se trata de la Ley de Hojarasca que deroga más de 70 normas -posiblemente sufra modificaciones en acuerdo con aliados y dialoguistas-; la nueva regulación en materia de patentes que pide Estados Unidos tras el tratado de reciprocidad comercial, y el paquete de leyes relacionadas con la propiedad privada.

En otro orden más ambicioso, aunque las intenciones de avanzar pronto existen, la cúpula libertaria analiza enviar el proyecto de reforma política y/o electoral que elimina o suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027, cuando Milei se jugará la reelección. A fin de complicar la definición de un candidato para el peronismo, el texto está casi listo, pero algunos integrantes de la mesa política consideran que hay un poco más de tiempo para mandarlo al Parlamento.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei transitan una crisis política.

Karina, a la cabeza

Las cumbres de la mesa política las encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participan el jefe de Gabinete, Adorni, quien además aporta su despacho para el intercambio que suele durar poco más de dos horas. Ambos tienen planificado para el jueves previo un viaje juntos a Vaca Muerta, en Neuquén, para un acto que organiza YPF.

La renovación del respaldo de la hermana del Presidente, "El Jefe" del partido a nivel nacional, no será menor en días en que la investigación judicial sobre el patrimonio de la familia Adorni podría arrojar novedades sobre sus operaciones con tarjeta de crédito, entre otras.

Si efectivamente al otro día se encuentra la mesa política, se espera la presencia del ministro de Economía Luis Caputo, quien tampoco tendrá una semana fácil ya que el martes se conocerá el promedio de inflación de marzo y mostraría otra alza, también en torno al 3%, lo que tiñe de dudas el modelo de fuerte ajuste para contener los precios.

El resto de los integrantes son el asesor Santiago Caputo; el armador Eduardo Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.