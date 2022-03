Los estereotipos e ideales de belleza están muy impuestos en la sociedad y, a veces, nadie logra darse cuenta de eso ya que al estar tan incorporado en la mente de las personas, pasa desapercibido.

En muchas ocasiones estos estándares hacen daño a algunos seres que sienten que no pueden llegar a "alcanzarlos". Suele ocurrir más en las mujeres que en los hombres. Por lo general, al sexo femenino siempre se le exige tener cierto estilo de cuerpo para poder ser considerada una "linda mujer".

En la actualidad se lucha por cambiar el estilo de vida que llevaba la mujer en años anteriores. Existen grupos activistas que día a día se oponen a la idea de exigirle ciertas características y promover la aceptación a los diferentes cuerpos.

La lucha de las mujeres por sus derechos.

Catalina Singer, una mujer de 39 años vive en Barcelona, España hace 10 años y visitó el país en varias circunstancias pero la última vez que llegó a Argentina contó que nunca se sintió "tan descolocada" como ahora por los altos modelos de belleza que rigen en las mujeres argentinas.

“Me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina, volví y se me pasó. Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura”, contó la socióloga en su cuenta de Twitter una vez que regresó a su hogar.

La mujer escribió el tuit sin pensar en la relevancia que tendría el mismo. Lo hizo a modo de descarga por la mala experiencia que le tocó pasar en su estadía en el país.

Al llegar a España, Carolina dijo que no sentía lo mismo que en Argentina en cuanto a los estándares de belleza.

“Llegué a España la semana pasada y todavía estoy asombrada con lo autoexigentes que son las mujeres para mostrarse bellas”, manifestó Singer en diálogo con Infobae.

La mujer estuvo en la Ciudad de Buenos Aires en febrero para pasar unos días con sus amigos. Luego, viajó hasta Córdoba capital para disfrutar de su familia que vive en la provincia.

La mujer contó que se dio cuenta que las mujeres "gastan mucho dinero en su aspecto físico". Cómo es muy común ver en el país, todas las chicas están producidas en cualquier momento del día, esto puede parecer porque "está muy instalado en la sociedad que tenés que estar impecable todo el tiempo, no solamente cuando tenés una fiesta o vas a una reunión”.

Para Catalina no es común ver tanta preparación en el momento de salir de casa: un buen peinado, un outfit que sea impecable, pestañas y uñas postizas, make up y otras tantas cosas más que describen a las argentinas.

Singer es una socióloga que dejó de ejercer hace muchos años. Ahora se especializa en la astrología. Sin embargo, no dejó de lado su primera profesión para hacer una reflexión en relación a las argentinas y las españolas. En Barcelona "son más relajadas" con los estereotipos de belleza, dijo la mujer.

Singer no cree que la belleza pase por ser flaca, jóven, alta pero su visita en Córdoba la hizo sentir mal. Sus amigos le hicieron notar de sus canas y sintió que algo la terminó dañando.

¿Cómo son los estereotipos que hay en España?

A diferencia de Argentina, Catalina contó que en Barcelona "no importa si no estás depilada y vas a un evento con pelos en las piernas y las axilas, nadie le presta atención. No hay tanto juicio de valor sobre eso”. Por eso no podía entender por qué la gente hace tantos comentarios superficiales.

“Veo que es algo muy internalizado en los argentinos hacer comentarios sobre el aspecto físico", ella ya se había desacostumbrado y le chocó mucho cuando sus amigos le dijeron sobre sus canas. "Yo venía muy relajada y me descolocaron bastante esos comentarios. Me obligaron a mirarme desde ese costado que los argentinos te miran, que ponen una vara estética muy alta”, confesó a Infobae.

Es más, terminó yendo a una peluquería para hacerse un baño de keratina. Así, las canas "se suavizaran y no se notaran tanto".

Los comentarios por el aspecto de su cabello la hicieron sentir muy descolocada.

Lo que más le sorprendió a la mujer fue que en Argentina los negocios de ropa están divididos para diferentes ocasiones. “En España, no te vestís diferente para salir de noche o de día. No tenemos esas categorías de ropa, salvo que se trate de un casamiento”, manifestó.

“Todavía recuerdo cuando una amiga que estuvo haciendo turismo en Argentina me dijo que tuvo que ir de urgencia a comprar ropa porque no tenía ropa para salir de noche. Necesitaba que tenía que ponerse algo de brillo para no desencajar con el resto”, contó.

Sus vacaciones en el país le hicieron recordar la etapa de su adolescencia en la que sufrió de desórdenes alimenticios desde los 14 hasta los 21 años. Por suerte, ahora ya los pudo superar.

"Acá, en Barcelona, me siento más libre. Lamento que en Argentina esté tan instalado y naturalizado algo que puede ser dañino”, terminó diciendo Catalina.