Confirmaron el primer caso de Hantavirus del año en Santa Fe: cuáles son las medidas de prevención

La provincia de Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus de 2026. Las autoridades indicaron que se trata de un hombre de 51 años, oriundo del departamento San Lorenzo, que trabaja en la zona de islas y debió ser internado tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

El paciente permaneció 11 días internado en el Hospital Granaderos a Caballo, donde recibió atención en una sala de clínica general sin necesidad de ingresar a terapia intensiva. Gracias a su evolución favorable, obtuvo el alta médica el pasado 19 de junio y actualmente continúa con la recuperación en su domicilio.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar la serología del virus. Mientras se aguarda la confirmación definitiva, el director del Hospital Granaderos a Caballo, Andrés Lanaro, señaló que la variante más probable es la cepa Pampeana, la cual no presenta antecedentes de transmisión entre personas, a diferencia de la cepa de los Andes.

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que durante 2026 se notificaron 309 casos sospechosos de hantavirus, aunque el del paciente de San Lorenzo es el primero confirmado. Además, destacaron que la cantidad de contagios registrados hasta el momento es inferior a la del mismo período de 2025, cuando ya se habían confirmado seis casos.

Pese a esa disminución, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica debido a que el hantavirus puede provocar cuadros graves y potencialmente mortales si no es detectado y tratado a tiempo.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados o con sus secreciones, especialmente al inhalar partículas presentes en ambientes contaminados con orina, saliva o excrementos.

Las personas que desarrollan actividades rurales o trabajan en zonas de islas y montes presentan un mayor riesgo de exposición, por lo que se recomienda extremar las medidas de prevención.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de evitar el contacto con roedores y mantener las viviendas libres de posibles refugios para estos animales.

Entre las principales recomendaciones figuran sellar orificios en puertas, paredes y cañerías para impedir el ingreso de roedores, mantener limpios los alrededores de las viviendas y almacenar la leña y las huertas a más de 30 metros de las casas. Además, se aconseja humedecer previamente los pisos antes de barrer, limpiar las superficies con una solución de lavandina diluida y cortar periódicamente los pastos y malezas cercanos para reducir el riesgo de exposición al virus.