Plazo fijo: ¿Cuánto dinero se necesita para ganar $490.000 en 30 días y en cuatro pasos?

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos a la hora de invertir sin complicaciones. Su principal ventaja es la previsibilidad: desde el primer momento sabés cuánto vas a ganar y en qué plazo, algo clave en contextos económicos cambiantes. Además, es una herramienta accesible para cualquier persona, ya que se puede constituir desde montos bajos y de manera 100% online.

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, las entidades financieras ofrecen tasas de interés que rondan entre el 16 y el 21%, lo que permite obtener una renta en pesos con bajo riesgo. En esta nota vamos a repasar cuánto se necesita invertir en un plazo fijo para ganar cerca de $490.000 en 30 días, cómo se calcula esa ganancia y qué tener en cuenta antes de armar este depósito bancario.

Como se indicó, la ganancia que ofrece el plazo fijo tradicional puede variar entre cada banco, pero se ubica en torno a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,50% para colocaciones a 30 días. Del mismo modo, es importante entender dos conceptos clave:

TNA (Tasa Nominal Anual): es el interés simple que paga el banco en un año, sin reinvertir intereses. Para plazos fijos a 30 días, se prorratea según el tiempo de la colocación.

es el interés simple que paga el banco en un año, sin reinvertir intereses. Para plazos fijos a 30 días, se prorratea según el tiempo de la colocación. TEA (Tasa Efectiva Anual): contempla la reinversión de los intereses mes a mes. Es decir, muestra cuánto podrías ganar en un año si renovás el plazo fijo cada 30 días.

El plazo fijo es una inversión simple, segura y fácil de entender para hacer rendir tus pesos.

¿Cuánto hay que invertir para ganar $490.000 en 30 días con un plazo fijo en el Banco Nación?

Tomando como referencia el simulador del Banco de la Nación Argentina, con una TNA del 19,50%, necesitás una inversión de $30.600.000. Con ese monto, la ganancia en 30 días sería de $490.438,36. Esto refleja cómo funciona el interés mensual: el banco aplica la tasa proporcional al período (30 días) sobre el capital invertido.

Si en lugar de retirar el dinero decidís renovarlo mes a mes, entra en juego la TEA. En este caso, la tasa efectiva anual estimada es de 21,34%, lo que implica que en un año podrías obtener una ganancia significativamente mayor gracias al interés compuesto.

Si invertís el mismo monto y renovás el plazo fijo cada 30 días durante un año, la ganancia aproximada sería de $6.630.000. Es una estrategia común entre ahorristas que buscan maximizar el rendimiento sin asumir riesgos altos y con capital disponible para hacerlo durante 12 meses.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso y consejos clave para invertir con seguridad

Invertir en un plazo fijo hoy es más fácil que nunca. El proceso básico es:

Ingresar al home banking o app de tu banco. Buscar la opción "Inversiones" o "Plazo fijo". Elegir el monto a invertir y el plazo (mínimo 30 días). Confirmar la operación y guardar el comprobante.

También existe la opción de "plazo fijo online" para personas sin cuenta bancaria, habilitada por el Banco Central de la República Argentina, que permite invertir en distintas entidades desde una web oficial.

Como recomendaciones importantes: verificá siempre que estés operando en sitios oficiales del banco, no compartas tus claves y evitá links sospechosos. Nadie debería pedirte datos personales por fuera de los canales formales.

De esta manera, el plazo fijo sigue siendo una herramienta válida para quienes priorizan seguridad y previsibilidad. Si bien no siempre le gana a la inflación, permite generar ingresos en pesos sin exponerse a grandes riesgos.