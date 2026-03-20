Un pitbull atacó a una mujer y le arrancó el dedo pulgar de una mano

Un impactante y brutal suceso generó conmoción en las últimas horas en la provincia de Santa Fe. Un perro de raza pitbull atacó a una mujer de 45 años y le provocó la amputación de una falange del pulgar izquierdo.

El dramático hecho ocurrió este jueves al mediodía en plena vía pública cuando la víctima caminaba junto a su mascota por la zona de José Cibills al 5100 cuando se produjo un enfrentamiento con otro perro.

En medio de la situación, la mujer intentó intervenir para separarlos, pero fue atacada por el pitbull, que le provocó una grave lesión en la mano.

Luego del ataque, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Iturraspe, donde los médicos confirmaron la gravedad de la herida: una mordedura que derivó en la amputación de una falange del pulgar izquierdo.

Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales decidieron que se realizara su derivación al Hospital Cullen para recibir una atención más especializada.

Por su parte, la víctima decidió radicar la denuncia en una comisaría, lo que dio inicio a una investigación bajo la órbita de la Fiscalía correspondiente. Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y lograron identificar a los dueños del animal, quienes fueron notificados pero continúan en libertad.

En tanto, el perro fue secuestrado de manera preventiva y quedó bajo resguardo de las autoridades, con el objetivo de evitar nuevos episodios mientras se determinan responsabilidades.