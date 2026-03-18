Boca cambió el escudo en sus redes sociales y encendió la polémica

En medio de un contexto institucional agitado, Boca Juniors volvió a ser noticia. Mientras el club espera la aprobación del CNRT para avanzar con el proyecto de ampliación de La Bombonera, ahora sorprendió con una decisión que impacta directamente en su identidad visual: modificó oficialmente su escudo en redes sociales.

El Xeneize adoptó una versión más simple de su emblema, alineada con el diseño que ya había comenzado a utilizar durante su 120° aniversario en 2025.

Un escudo más simple y sin estrellas

El cambio no pasó desapercibido. De un momento a otro, las cuentas oficiales de Boca dejaron atrás el clásico escudo repleto de estrellas y pasaron a mostrar un logo más limpio, sin esos elementos característicos.

Si bien el rediseño ya se conocía desde el año pasado, esta es la primera vez que se implementa de manera integral en el ecosistema digital del club, lo que generó sorpresa entre los hinchas.

El motivo detrás de la decisión

La modificación responde a una estrategia más amplia: unificar criterios en la comunicación institucional y modernizar la identidad visual.

Además, el escudo con estrellas implicaba actualizaciones constantes cada vez que Boca sumaba títulos, un proceso que requería validaciones formales y adaptaciones en distintos soportes. Con este nuevo formato, el club busca simplificar esa dinámica y evitar inconsistencias.

Un cambio que ya venía gestándose

Más allá del impacto simbólico, esta versión del escudo ya convivía con la identidad del club. Fue utilizada en la indumentaria conmemorativa por los 120 años, en La Bombonera y en distintos espacios del predio, como parte de una renovación estética más amplia.

Sorpresa y debate en redes

Lo más llamativo no fue el rediseño en sí, sino la forma en la que se comunicó. Sin anuncio previo ni comunicado oficial, el nuevo escudo apareció de manera repentina en redes sociales.

La reacción de los hinchas no tardó en llegar: entre sorpresa, críticas y aceptación, el cambio abrió un fuerte debate sobre uno de los símbolos más representativos en la historia de Boca Juniors.