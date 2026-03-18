La increíble cantidad de rivales centroamericanos con los que jugó la Selección Argentina tras ganar el Mundial 2022

La Selección Argentina enfrentará el próximo 31 de marzo a Guatemala en lo que será su despedida ante el público antes del Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022.

Desde aquella histórica consagración, la "Scaloneta" disputó 11 amistosos internacionales, con una marcada tendencia: más de la mitad de los rivales fueron selecciones de Centroamérica.

Un historial reciente con predominio centroamericano

Los primeros compromisos tras el título se jugaron a comienzos de 2023, con triunfos ante Panamá (2-0) y Curazao (7-0).

En 2024, tres de los cuatro amistosos también fueron frente a equipos de la región: victorias por 3-0 ante El Salvador y 3-1 contra Costa Rica en la fecha FIFA de marzo. Luego, en junio, la Albiceleste goleó 4-1 nuevamente a Guatemala.

El último antecedente fue en marzo de 2025, cuando Argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico.

Críticas a la AFA por el nivel de los amistosos

Más allá de los resultados, la Asociación del Fútbol Argentino recibió cuestionamientos por el nivel de los rivales elegidos.

Desde la consagración en Qatar, solo tres de los 11 amistosos fueron ante selecciones que participaron del último Mundial: Costa Rica, Australia y Ecuador.

La falta de enfrentamientos contra potencias fue señalada tanto por analistas como por protagonistas del propio plantel, e incluso por el cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que en más de una ocasión manifestó la necesidad de medirse ante selecciones de mayor jerarquía para llegar mejor preparado a la cita mundialista.