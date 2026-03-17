Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix "asuntos personales" y no llegó a debutar

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay, institución a la que se había sumado hace apenas un mes y medio y con la que no llegó a debutar oficialmente.

La decisión fue comunicada por el club a través de sus redes sociales, donde explicaron que el futbolista deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales.

El comunicado de Fénix

Desde la institución uruguaya señalaron: "El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren de su presencia".

Además, le desearon lo mejor en lo personal y en sus próximos desafíos profesionales.

Un antecedente reciente en Chile

No es la primera vez que Fernández atraviesa una situación similar. En su paso por Coquimbo Unido, en Chile, también rescindió su contrato pocas semanas después de haber firmado.

Una carrera con altibajos

A los 31 años, el atacante formado en Defensa y Justicia suma un nuevo episodio en una carrera marcada por interrupciones vinculadas a problemas personales desde 2015, tras su llegada a Racing Club de Avellaneda.

A lo largo de su trayectoria, Fernández también jugó en:

Sarmiento de Junín

FC Metz

Unión La Calera

Necaxa

Portland Timbers

Colón de Santa Fe

Ferro Carril Oeste

Deportivo Madryn

Almirante Brown

Un futuro incierto

La salida de Fénix vuelve a poner en pausa la carrera del delantero, que buscará resolver su situación personal antes de definir su próximo paso en el fútbol profesional.