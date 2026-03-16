Carlos Bilardo cumple 88 años: un poco de su historia y los que se acordaron de saludarlo

Carlos Salvador Bilardo no es un nombre más en la historia del fútbol argentino. Fue jugador, entrenador y el creador de una escuela que cambió para siempre la forma de entender el juego en el país. Meticuloso, obsesivo por los detalles y convencido de que cada ventaja podía marcar la diferencia, el Doctor construyó una filosofía que marcó a generaciones.

Hoy 16 de marzo Bilardo celebra su cumpleaños número 88. Nacido en 1938 en Buenos Aires, el entrenador que llevó a la Selección Argentina a lo más alto del mundo dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.

De San Lorenzo a la gloria con Estudiantes

La carrera de Bilardo como futbolista comenzó en San Lorenzo de Almagro, aunque su etapa más recordada fue con Estudiantes de La Plata.

Como mediocampista del Pincha integró el histórico equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía, que dominó el continente a fines de los años 60.

Aquel conjunto consiguió una hazaña histórica al ganar tres Copas Libertadores consecutivas (1968, 1969 y 1970) y además conquistar la Copa Intercontinental 1968 frente al Manchester United.

El salto a la Selección y el título mundial de 1986

Como entrenador, Bilardo también escribió páginas doradas con Estudiantes. En 1982 llevó al club a conquistar el Campeonato Metropolitano, logro que lo impulsó a convertirse en director técnico de la Selección argentina.

Al frente de la Albiceleste dirigió 77 partidos, suficientes para quedar en la historia grande del fútbol. Su punto más alto llegó en el Copa Mundial de la FIFA México 1986, donde Argentina se consagró campeona del mundo con Diego Armando Maradona como capitán y figura.

El Operativo Tilcara: la preparación que marcó una época

Una de las historias más recordadas del ciclo de Bilardo en la Selección fue el llamado Operativo Tilcara, una estricta preparación previa al Mundial.

El plantel se instaló en condiciones austeras, en un hotel con lo básico y con un campo de entrenamiento en malas condiciones. Incluso la comunicación telefónica era limitada.

El propio Sergio Batista recordó años después: "La gente no tiene noción de los lugares donde entrenábamos. Era pura tierra y si encontrabas una mata de pasto, te sacabas una foto para ver que era cierto".

Aquella preparación extrema formó un grupo fuerte mentalmente, que terminó levantando la segunda Copa del Mundo para Argentina.

La huella eterna del Doctor

A lo largo de su carrera, Carlos Salvador Bilardo también dirigió a clubes como Deportivo Cali, Sevilla FC, Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, además de la Selección Colombia.

Su legado trasciende los resultados: fue el fundador de una escuela futbolística que prioriza la preparación, la estrategia y la obsesión por los detalles.

Hoy, a los 88 años, el Doctor continúa su lucha contra el Síndrome de Hakim-Adams, mientras su figura permanece como uno de los grandes emblemas de la historia del fútbol argentino.

Los saludos por el cumpleaños 88 de Carlos Bilardo