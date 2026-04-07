Denuncian a Navarro Montoya por una deuda millonaria en Tandil y suman acusaciones en su contra: el descargo de Santamarina

Carlos Fernando Navarro Montoya enfrenta una nueva polémica tras ser acusado por los dueños de un restaurante de Tandil por una deuda superior a los 10 millones de pesos, en un conflicto que ahora escalará a la Justicia con denuncias penales y civiles.

Según confirmó el abogado Ignacio Barrios, este martes se presentará una acción legal contra Navarro Montoya, ex arquero de Boca Juniors, no solo por la deuda, sino también por supuestos contactos inapropiados con los propietarios del local, a quienes habría abordado sin previo aviso y con una actitud considerada intimidante, además de manifestar falta de voluntad de pago.

El conflicto suma un nuevo capítulo luego de que el Club y Biblioteca Ramón Santamarina, institución en la que el ex arquero se desempeñó como entrenador, emitiera un comunicado oficial desligándose del caso.

"Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado sin que exista reclamo alguno de las partes", señaló el club.

Además, la institución fue contundente al aclarar su postura: "Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él una deuda por consumos en dicho lugar".

Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos oficiales, con un balance de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, antes de dejar su cargo en abril de 2025 tras una campaña irregular.

De acuerdo con el testimonio de los propietarios del restaurante, el ex arquero y parte de su cuerpo técnico habrían consumido durante casi un año sin abonar: "Estuvo un año comiendo de arriba", aseguraron.

Los denunciantes sostienen contar con pruebas que respaldan su versión, entre ellas tickets firmados por el propio Navarro Montoya con detalle de fechas y montos, además de registros de cámaras de seguridad y testimonios.

Por su parte, el ex entrenador manifestó sorpresa ante la situación: "Me parece extraña la actitud de los dueños porque tuve una buena relación mientras iba al lugar".

El caso ahora quedará en manos de la Justicia, en un conflicto que podría tener consecuencias legales y económicas para el ex futbolista.