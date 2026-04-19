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POLÉMICA

El pálpito de una leyenda de River que cree que Boca va a ganar el Superclásico

Carlos Morete palpitó el Superclásico y cree que Boca Juniors se va a imponer a pesar de la racha del River Plate de Eduardo Coudet. La gloria del Millo le hizo un tremendo elogio a Leandro Paredes.

Juan Riera
Juan Riera


En la previa de un nuevo Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, una voz histórica del fútbol argentino como Carlos Morete dejó su pronóstico y sorprendió con su análisis.

El "Puma", uno de los grandes delanteros que tuvo River en la década del 70, analizó el presente de ambos equipos y se inclinó por el Xeneize:
"Yo creo en estas cosas de las rachas. Boca va a enfrentar a un equipo que está enrachado, pero yo creo que va a ganar igual".

Morete, que vistió la camiseta del Millonario entre 1970 y 1975 -donde disputó 200 partidos y convirtió 105 goles-, fue campeón del Metropolitano 1975 y también protagonista de recordados Superclásicos, como el 5-4 del Nacional 1972 en el que marcó un doblete.

El pálpito de una leyenda de River que cree que Boca va a ganar el Superclásico

Tras su paso por España, regresó al país en 1981 y tuvo un breve pero exitoso ciclo en Boca, donde también se consagró campeón del Metropolitano.

Elogio al mediocampo de Boca y debilidad por Paredes

Más allá de su identificación histórica con River, Morete destacó el presente del conjunto xeneize y, en particular, su mediocampo. "Creo que no me equivoco al decir que Boca tiene el mejor mediocampo del fútbol argentino", aseguró.

Además, se deshizo en elogios para Leandro Paredes, a quien considera clave en el funcionamiento del equipo: "Soy un enamorado de Paredes, se me cae la baba cuando lo veo jugar. Es un crack. Fue el primero que le cambió la cara a Boca".

Un Superclásico que define más que tres puntos

El duelo entre River y Boca en el Estadio Monumental se disputará este domingo desde las 17 y promete ser determinante en la lucha por el Torneo Apertura.

Con pronósticos cruzados y figuras históricas opinando, el Superclásico vuelve a paralizar al país, con dos equipos que llegan en momentos clave de la temporada.

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