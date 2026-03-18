Entradas para Millonarios: los desmesurados precios para ver a River frente a Estudiantes de Río Cuarto

Los hinchas de River están ilusionados tras el exitoso comienzo del ciclo de Eduardo Coudet al frente del equipo. Desde la asunción del Chacho, el Millonario ganó sus dos compromisos por el Torneo Apertura -ante Huracán y Sarmiento- y se acomodó en la tabla de cara a los octavos de final.

El próximo compromiso que deberá enfrentar River será ante Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la fecha 12. El encuentro se jugará el próximo domingo 22 de marzo desde las 17.45. Y para este duelo, los hinchas del Millonario recibieron una noticia agridulce. ¿El motivo?

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Es que podrán asistir al partido en Córdoba en calidad de "hinchas neutrales" cuando el club cordobés ponga a la venta 3.500 localidades para futboleros que quieran asistir sin necesidad de ser socios de la institución. Sin embargo, los precios son para pocos.

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Este miércoles se confirmaron los montos y rondan desde los 80 mil pesos, en la popular norte, hasta los 350 mil pesos, en la platea techada. Los precios generaron malestar entre los hinchas de River, que deberán hacer un esfuerzo importante para poder acompañar a su equipo.

Todos los precios

: $80.000.

: $150.000.

: $250.000.

$300.000.

/ : $350.000.







