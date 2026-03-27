Escándalo: Manchester City podría sufrir una catastrófica quita de puntos que lo dejaría al borde del descenso

El futuro deportivo del Manchester City está en duda por un proceso que podría cambiar por completo la tabla de la Premier League. La investigación, que lleva años en curso, contempla sanciones duras y mantiene en alerta a todo el fútbol inglés ante un fallo que aún no tiene fecha.

Las acusaciones apuntan a irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018. En ese lapso, el club inglés habría omitido datos contables clave y detalles sobre pagos a futbolistas y entrenadores. Además, se le cuestiona no haber respetado el fair play financiero.

Entre las posibles penas, la más impactante es una quita de entre 40 y 60 puntos. Según explicó el especialista Kieran Maguire, ese rango sería acorde a la magnitud del caso.

El propio Maguire descartó un descenso automático por reglamento: "La Premier League no puede relegar al Manchester City a la Liga Uno o la Liga Dos porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha tenido ningún cargo probado en su contra por la EFL".

En lo deportivo, el City marcha segundo con 61 unidades en la Premier, pero una sanción de ese calibre lo desplomaría en la tabla. Una deducción extrema podría empujarlo a la zona de descenso.