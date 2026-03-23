Fin de ciclo: otro equipo de Primera se quedó sin técnico

No va más. Se terminó. Gimnasia de Mendoza está en caída libre y, puertas adentro, el discurso empieza a hacer ruido. Después de una nueva derrota -ante Newell's en Rosario-, con el equipo repitiendo errores y mostrando una preocupante involución, la dirigencia tomó una drástica decisión con el entrenador Ariel Broggi.

El club mendocino informó en sus redes sociales que Broggi dejó de ser el director técnico. Si bien el club emitió un comunicado en el que anunció que la decisión fue mutuo acuerdo, lo cierto es que el entrenador quería seguir en su cargo y tenía la esperanza de revertir la situación.

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La derrota del sábado frente a Newell's le puso fin a un ciclo que había comenzado en la Primera Nacional y tuvo el título que lo llevó a la máxima categoría. En total dirigió 24 partidos (nueve victorias, seis empates y nueve caídas) con un 45,83 por ciento de efectividad.



El director técnico interino será Joaquín Sastre, quien dirigirá el martes por la mañana su primera práctica al frente del plantel. El equipo está en la 13ª ubicación de la tabla en la Zona A del Torneo Apertura con nueve puntos (ganó dos encuentros) y en la próxima fecha recibirá a Vélez.

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Si bien todavía es muy prematuro, los dirigentes de Gimnasia de Mendoza ya comenzaron a trabajar en el sucesor de Broggi. Y los principales candidatos a los que apuntarán son Guillermo Farré, quien viene de ser despedido de Aldosivi, y Cristian González, de último paso por Platense.

El comunicado de Gimnasia de Mendoza por la salida de Broggi

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo: De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes. Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club. Estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos. ¡Muchas gracias!

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo:



De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.



Ariel es el hombre que después de 42... pic.twitter.com/6EDjjSTfA2 — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 23, 2026

Todos los entrenadores que dejaron su cargo en el Apertura 2026

1) 26/01/2026 - Daniel Oldrá - Instituto - Apertura 2026 - Común acuerdo

2) 20/02/2026 - Eduardo Domínguez - Estudiantes - Apertura 2026 - Renuncia

3) 21/02/2026 - Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's - Apertura 2026 - Despido

4) 24/02/2026 - Marcelo Gallardo - River Plate - Apertura 2026 - Renuncia

5) 25/02/2026 - Hugo Colace - Atlético Tucumán - Apertura 2026 - Despido

6) 13/03/2026 - Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto - Apertura 2026 - Despido

7) 17/03/2026 - Damián Ayude - San Lorenzo - Apertura 2026 - Despido

8) 17/03/2026 - Guillermo Farré - Aldosivi - Apertura 2026 - Despido