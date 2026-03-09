Gastón Martirena volverá a ser citado en Racing tras pedirle disculpas a Gustavo Costas y al plantel

Gastón Martirena volverá a ser convocado en Racing Club de Avellaneda para el encuentro ante Sarmiento de Junín, este martes desde las 22, por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El lateral le pidió disculpas a Gustavo Costas y al resto del plantel por haberse negado a viajar a Tucumán la semana pasada, debido a la decisión de Diego Milito de no negociarlo pese a un interés de Gremio.

La charla del defensor uruguayo fue clave para que lo vuelva a tener en cuenta a pesar de no ser habitualmente titular, ya que Ezequiel Cannavo parece haberle ganado el puesto por tener regularidad en sus actuaciones.

El defensor uruguayo estuvo desde el inicio en las derrotas ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre y sorprendentemente no volvió a jugar tras esos cotejos, ni siquiera entreando desde el banco de suplentes.

La probable formación de Racing ante Sarmiento

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Adrián Fernández Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny y Duván Vergara