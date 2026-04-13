Insólito gol en Paraguay: Sebastián Ferreira anotó con la cara tras un penal atajado en el triunfo de Olimpia

El fútbol paraguayo dejó una de las jugadas más insólitas del año. Olimpia venció 2 as 0 a Rubio Ñu por la fecha 16 de la Primera División con un gol que rápidamente se volvió viral, ya Sebastián Ferreira convirtió tras un rebote que impactó de lleno en su rostro y terminó dentro del arco.

La acción se produjo tras un penal ejecutado por el propio Ferreira que fue atajado por el arquero rival. En el rebote, Fernando Martínez intentó despejar la pelota, pero el balón rebotó de manera fortuita en la cara del delantero y cambió su trayectoria directamente hacia la red. El arquero, que había evitado el gol desde los doce pasos, no pudo hacer nada ante el desvío inesperado.

El tanto fue el segundo de Ferreira en el encuentro. El atacante ya había abierto el marcador en el primer tiempo tras una jugada que inició Richard Sánchez, donde definió con precisión ante una defensa desordenada que no logró ejecutar correctamente el fuera de juego.

Más allá del blooper, Olimpia justificó su condición de líder con un claro dominio del partido. El equipo dirigido por Sergio Vitamina Sánchez controló el juego con un 71% de posesión en la primera mitad y manejó los tiempos con autoridad. En el complemento, Rubio Ñu adelantó sus líneas y generó peligro, incluso con un penal sancionado por VAR tras una infracción de Iván Vargas, pero Gastón Olveira respondió con una gran atajada para sostener el arco en cero.

Con este resultado, Olimpia se mantiene como líder del campeonato paraguayo con 39 puntos en 16 fechas, producto de 12 victorias, tres empates y una derrota. Cerro Porteño lo sigue con 33 unidades, a falta de seis jornadas para el cierre del torneo.