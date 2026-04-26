Juan Manuel "Cochito" López elogió a Franco Colapinto por su presente en la Fórmula 1: "Tiene algo distinto"

Juan Manuel "Cochito" López dijo presente en la previa del Road Show de Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo. El hijo del ex campeón de TC 2000 habló en exclusivo con Crónica sobre el entusiasmo que hay por lo que genera el piloto de Alpine en la Fórmula 1.

"Me sorprende lo que generó Franco en el país, en el público, en la gente. Espectacular y bienvenido todo esto para el automovilismo", afirmó. "Que este espectáculo que se montó sirva para demostrarle a la Fórmula 1, que hay mucha pasión argentina para tener un gran premio nuevamente".

"No se puede entender la fiebre del público, de la gente", dijo "Cochito" haciendo referencia a lo que genera Colapinto no sólo cuando corre un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo y en las redes sociales, sino en general.

También aseguró que a la Fórmula 1 no llega cualquiera y que el oriundo de Pilar tiene cualidades únicas que lo llevaron a ocupar ese lugar de privilegio. "Para estar ahí tenés que tener algo distinto, porque no llega cualquiera, son 22 y en cualquier otro deporte tenés una cantidad de deportistas mucho más grandes como en la NBA y en el fútbol", opinó.

Por último el hijo de "Cocho" López afirmó que el presente de Franco Colapinto "ayuda a todo el automilismo argentino". "Ojalá que dura muchos años porque es la forma de tener después muchos pilotos", cerró.