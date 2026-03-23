La contundente revelación de Carlos Tevez sobre el sueño de ser entrenador de Boca: "La oportunidad..."

Talleres de Córdoba atraviesa un destacado presente futbolístico en el Torneo Apertura tras importante victoria conseguida ante Independiente en condición de visitante. Al equipo que dirige Carlos Tevez se le viene otro duro enfrentamiento y será, nada más ni nada menos, que contra Boca en el Mario Alberto Kempes correspondiente a la fecha 13.

El Apache habló en una entrevista con ESPN F12 y, entre tantos temas tocados, fue consultado sobre la posibilidad de ser entrenador del Xeneize en un futuro.

La impresionante casa donde vive Carlos Tevez y parece un hotel cinco estrellas: el recorrido paradisíaco

"No sé contestar esa pregunta. Estoy enfocado en el proyecto con Talleres y estoy muy feliz. Después no estoy enfocado en si me van a llamar o qué va a pasar con Boca. Siempre lo digo, estoy contento en Córdoba y me siento muy tranquilo y tomando mucha experiencia de lo que este club tan lindo como Talleres", sostuvo el entrenador del conjunto cordobés.

Y luego argumentó: "Soy muy pro de pensar que me van a llamar en el momento justo, más como entrenador. No creo que uno pueda decir que está o no preparado, la oportunidad llega en el momento justo".

%uD83E%uDD14 "NO ESTOY ENFOCADO EN SI ME VAN A LLAMAR DE BOCA"



Tevez, contundente sobre la posibilidad de alguna vez ser técnico del Xeneize.



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Por otro lado, palpitó el duelo contra Boca: "Van creciendo muy bien a medida de que pasan los partidos y empezaron a encontrar funcionamiento. Va a ser un partido lindo, agradable de ver cómo también fue el de la cancha de Boca", opinó.

Talleres pegó cuando Instituto era mejor y así se quedó con un duelo picante

Y además destacó el gran trabajo de su capitán Leandro Paredes: "Creo que Paredes es el mejor jugador del fútbol argentino. No es normal el pase de 3 dedos que le dio a Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo, fíjate el Boca de antes de que él llegue al que es ahora. Creo que hoy es el mejor jugador que hay en Argentina", manifestó.

¿COINCIDÍS CON CARLITOS? Tevez se deshizo en elogios para Leandro Paredes y afirmó que es el mejor jugador del fútbol argentino.



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Por último le dejó unas palabras a Tomás Aranda, la joyita de Boca que el domingo marcó su primer gol en Primera ante Instituto: "Lo veo interesante. Lo hablamos con mi profe que lo tuvo en Boca y siempre me habló de él. Juega como si tuviera 10 años en la Primera de Boca. Hay muchos chicos que vienen así, a nosotros nos pasa con Baroni y Dávila", finalizó.