La impresionante casa donde vive Carlos Tevez y parece un hotel cinco estrellas: el recorrido paradisíaco

Un verdadero lujo. Carlos Tevez le abrió las puertas de su casa en la Argentina a Patrice Evra y Park Ji-sung, ex compañeros suyos en Manchester United, y mostró recuerdos de su carrera futbolística, los lujos que tiene en su casa y un increíble patio con una pileta que sorprendió a todos.

Fue en el marco de la serie de entrevistas que el francés y el coreano realizan en su programa Shoot for Love, y desembarcaron en el país para visitar a su amigo. En imágenes, se ven réplicas de copas ganadas por el futbolista argentino, como la Copa Libertadores y la Intercontinental con Boca.

Y otro de los guiños que tiene para con el club de La Ribera en su casa es un metegol que compartió y jugó con Evra y Ji-sung, donde la forma es de La Bombonera.

Mala onda: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez no se saludaron antes del partido entre Vélez y Talleres

Luego, reveló camisetas que utilizó en su carrera futbolística que tiene enmarcadas, como la del United con la mítica 32 donde ganó la Champions League y la de su primer paso por el Xeneize con la 9 de "Carlitos".

También mostró que tiene un mural en uno de los pasillos del interior de la casa, con pinturas de él con cada club que defendió a lo largo de sus años como profesional. Se pudo observar un festejo con el West Ham, e imágenes en Juventus, Boca y Manchester United.

Además de los recuerdos y de su paso como futbolista, en la mansión se pudo observar un patio trasero donde hay una pileta que es semejante a un lago artificial con un fondo que parece paradisíaco.

Carlos Tevez, sobre la salida de Marcelo Gallardo de River: "Esta profesión es una silla eléctrica"

Por último, luego de las preguntas que le realizaron durante la entrevista distendida, Tevez realizó un asado para disfrutar de manera tranquila junto a todos los presentes.

"Mansión"



Por la tremenda casa donde vive Tévez: le abrió las puertas a un canal internacional y mostró su hiper lujosa vivienda. pic.twitter.com/5WQznKc01V — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 15, 2026















