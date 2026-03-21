La tremenda confesión de Frank Fabra sobre su peor momento en Boca

Frank Fabra habló sobre su extenso ciclo en Boca Juniors, donde jugó casi una década, fue multicampeón y terminó perdiendo protagonismo en sus últimas temporadas.

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su relación con los hinchas fue la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense. Sobre esa jugada, el lateral explicó: "Veo que el jugador de Fluminense se mete con mi compañero y lo empieza a empujar. Trato de mandarle la mano y, desafortunadamente, lo toco".

Fabra también detalló el contexto emocional que vivía en ese momento: "Se había hablado durante todo el mes sobre ese partido. Todos en el club y exjugadores me decían: ‘Frank, es lo único que te falta'. Al ver que el tiempo se iba acabando y no iba a poder cumplir el sueño, se me nubló un poco la cabeza".

En ese sentido, reconoció que no se fue conforme con lo ocurrido: "La verdad es que no me voy nada contento con lo que me pasó".

Su balance del paso por Boca

A la hora de hacer un repaso de su etapa en el club, Fabra eligió quedarse con los aspectos positivos: "Me quedo con todo lo bonito: la dirigencia, los compañeros. Estoy muy feliz de haber vivido 10 años allá".

Además, dejó en claro su postura respecto a la institución: "Nunca voy a hablar mal del mundo Boca Juniors. Estoy muy agradecido por todo lo que viví y por lo que la gente me brindó".

Los rivales que más lo marcaron

Consultado sobre los jugadores que enfrentó en el fútbol argentino, destacó a Diego Valoyes como el más difícil de marcar: "Por la velocidad y la potencia que tenía, era muy complicado".

Por último, no dudó al elegir al mejor futbolista que vio: Carlos Tevez. "Para mí, fue el mejor jugador", sentenció.