Liverpool cayó ante Brighton y se complica en la lucha por entrar a la Champions League

El Liverpool perdió 2 a 1 frente al Brighton en el marco de la fecha 31 de la Premier League y dejó pasar una oportunidad clave en su pelea por clasificarse a la próxima UEFA Champions League.

El gran protagonista de la noche fue el delantero inglés Danny Welbeck, autor de los dos goles del conjunto local. Por su parte, el defensor húngaro Milos Kerkez había marcado el empate parcial para los Reds.

El Brighton abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Welbeck ganó de cabeza dentro del área tras un preciso centro. Sin embargo, Liverpool reaccionó y logró la igualdad a los 30 minutos gracias a Kerkez, quien aprovechó una desatención defensiva y definió con precisión.

En el complemento, el equipo local volvió a golpear rápidamente. A los 10 minutos, Welbeck apareció nuevamente en el área chica para empujar la pelota tras una buena asistencia del mediocampista Jack Hinshelwood y sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, el Brighton alcanzó los 43 puntos, se ubica de manera momentánea en el octavo puesto y mantiene viva la ilusión de clasificarse a una competencia europea.

En tanto, el Liverpool -donde milita el argentino Alexis Mac Allister- atraviesa un presente irregular: suma tres partidos sin victorias, tiene 49 unidades y ve cada vez más comprometidas sus chances de acceder a la próxima Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.