Sin el pan y sin la torta: tras aparecer en el radar de River, Hernán Crespo fue despedido como DT del San Pablo

Hernán Crespo estaba entre los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo como entrenador de River. Enzo Francescoli eligió a Eduardo Coudet, pero si lo de Chacho no prosperaba, Valdanito era otro de los favoritos. Y ahora, la noticia que sacudió al fútbol brasileño fue la decisión de San Pablo de despedirlo como DT.

El equipo Tricolor había tenido un buen comienzo de temporada, pese a la eliminación en semifinales del Torneo Estadual Paulista en manos de Palmeiras, campeón del certamen. Sin embargo, en el Brasileirao San Pablo marcha como líder con 10 puntos en 4 fechas, junto al propio Verdao.

Por eso fue un bombazo lo que se dio a conocer este lunes al mediodía: San Pablo comunicó la decisión de despedir de su cargo a Crespo, quien estaba viviendo su segundo ciclo en el club y tenía contrato vigente hasta el final de la temporada. Así, en las próximas horas se firmará la desvinculación y el entrenador argentino de 50 años quedará a la espera de una nueva oportunidad.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo



O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de... pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

El comunicado oficial de San Pablo

"São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo. São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote.

Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas).

São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras"



