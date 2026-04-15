Stefano Domenicali le marcó la cancha a Max Verstappen tras sus críticas a la Fórmula 1

Las críticas de Max Verstappen al rumbo actual de la Fórmula 1 no pasaron desapercibidas. El tetracampeón del mundo expresó en reiteradas ocasiones su descontento con los cambios implementados en esta nueva etapa del campeonato, generando un fuerte debate dentro del paddock.

Quien salió a responderle fue nada menos que Stefano Domenicali, presidente de la categoría, que reconoció el peso de la opinión del neerlandés, pero también marcó límites.

"Hemos hablado muchas veces con Max desde el inicio. Entiendo sus comentarios y él también entiende que hay un escenario más grande", explicó Domenicali en diálogo con Autosport.

El dirigente italiano dejó en claro que no busca confrontar con el piloto de Red Bull Racing, sino construir en conjunto: "No quiero crear un antagonismo. Lo haremos juntos, él es un múltiple campeón del mundo y su voz debe ser escuchada".

Sin embargo, también fue contundente al referirse a la responsabilidad que implica ese liderazgo: "Su voz tiene peso y debe respetarlo. A veces la gente puede interpretar mal ciertas cosas y hay situaciones que no podemos permitir".

Malestar general en la parrilla

Las quejas de Verstappen no son un caso aislado. Varios pilotos de la parrilla actual han manifestado su incomodidad con el rumbo de la Fórmula 1, lo que derivó en reuniones durante el receso para acercar posiciones.

En ese contexto, Domenicali reveló el mensaje que les transmitió: "Mis conversaciones con ellos son abiertas, me importan sus opiniones y quiero involucrarlos".

A su vez, reconoció las diferencias internas: "Los pilotos que ganan están contentos, los otros están frustrados porque prefieren otro estilo de carreras, y es respetable".

El mensaje de la F1 a los pilotos

Finalmente, el presidente de la categoría apeló a la responsabilidad colectiva: "Les dije que no se olviden de que todo esto es posible porque hicimos las cosas bien juntos. Que respeten este deporte que les dio una oportunidad increíble de crecer".

Con un clima de tensión latente, la Fórmula 1 busca equilibrio entre innovación, espectáculo y la voz de sus protagonistas, en una etapa de cambios que todavía genera debate.