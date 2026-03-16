Sufre Independiente: las bajas que tendrá que Gustavo Quinteros por la fecha FIFA

A semanas de una nueva fecha FIFA, las selecciones comenzaron a publicar los convocados para la jornada. En Independiente, tres jugadores tendrán compromisos nacionales y se perderán el duelo ante Atenas por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La baja más dura es la de Gabriel Ávalos, citado por Gustavo Alfaro para los duelos ante Grecia y Marruecos por la doble fecha FIFA.

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El paraguayo atraviesa su mejor estado de forma en el Rojo con seis goles y tres asistencias en el Torneo Apertura, que lo posicionan como el máximo goleador del campeonato junto con David Romero, atacante de Tigre.

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Por otro lado, la selección de Chile, comandada por Nicolás Córdova, convocó a Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez para los encuentros ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.