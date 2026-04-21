Úbeda borró a una joya de Boca que estuvo en la lista para el Superclásico: los motivos

Luego de la gran victoria en el Superclásico del pasado domingo, Boca se prepara para lo que será el duelo ante Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Atención Boca: se confirmaron los precios y cuándo salen a la venta las entradas para el partido con Defensa y Justicia en Florencio Varela

En ese sentido, el Xeneize continúa trabajando y Claudio Úbeda ya tiene en mente una lista de convocados que tendrá una sorpresiva baja y, a la vez, un regreso que no pasa desapercibido.

Es que, tras haberlo convocado para jugar con River, el Sifón decidió no tener en cuenta a Camilo Rey Domenech para visitar el jueves desde las 20:00 al Halcón.

Sin embargo, el motivo no tiene que ver con una decisión disciplinaria o futbolística, sino que el volante de 20 años disputará mañana el choque frente al Millonario con el equipo de Reserva, que se juega la chance de llegar a la cima en la Zona B del Torneo Proyección.

La novedad es que su lugar en la nómina de buena fe lo ocupará Kevin Zenón, quien no aparecía en los planes del entrenador desde hace dos partidos en el plano local.

Después del Superclásico, a River lo dirigirá uno de los jueces mejor considerados por la cúpula arbitral: las designaciones de la fecha 16° del Apertura

Lo cierto es que el mediocampista, pese a que disputó solo dos encuentros en lo que va del año, está en el radar de un cuerpo técnico que lo convocó en nueve ocasiones.