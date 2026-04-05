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LA PASÓ MAL

Un DT del Ascenso tuvo un pico de presión, lo internaron y luego de la derrota fue despedido

El entrenador tuvo que ser hospitalizado durante el entretiempo del encuentro de su club y, con la derrota consumada, la CD lo sacó de su cargo.

La derrota de Flandria ante Real Pilar por 3-1 en el Estadio Carlos V por la novena fecha de la Primera B, generó dos malas noticias para el Canario. Es que Arnaldo Cacho Sialle, director técnico del equipo de Jáuregui, vivió una delicada situación de salud y fue internado en el entretiempo por un pico de presión y, además, dejó de ser el DT al finalizar el encuentro.

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Cacho encendió las alarmas al término de los primeros 45 minutos y debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero, donde le realizaron los controles médicos correspondientes. Al arrojar resultados positivos, horas más tarde fue dado de alta y regresó a su hogar.

Mientras tanto, el elenco de Jáuregui, que había comenzado su encuentro ganando por el tanto de Benjamín Giménez, no pudo aguantar el resultado y Real Pilar lo remontó 3-1 gracias a Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara.

Con este resultado, Flandria llegó a la quinta derrota consecutiva y la sexta en ocho fechas de la Primera B, por lo que, ante este escenario, los dirigentes del Canario tomaron la decisión de interrumpir el ciclo de Cacho al frente de la institución.

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