Arsenal derrotó a Sporting Lisboa en la agonía, le sacó el invicto de local y dio un paso clave en la Champions League

Por la ida de los cuartos de final, Arsenal dio el golpe como visitante, derrotó 1-0 a Sporting Lisboa y puso un pie en las semifinales de la Champions League.

Bayern Múnich sorprendió y metió un triunfazo en su visita a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

Después de un partido muy parejo y con muchas chances para ambos, Gabriel Martinelli se iluminó en tiempo de descuento, asistió de manera notable a Kai Havertz y el alemán definió para estampar las cifras definitivas.

Gracias al gol del delantero germano, el equipo dirigido por Mikel Arteta dio un paso clave en la serie que le dará al ganador un boleto hacia las semifinales de la competencia.

Un dato a destacar es que el combinado luso perdió su invicto como anfitrión. De hecho, había ganado los cuatro compromisos que tuvo en la primera fase y también el de octavos de final frente a Bodo Glimt.

La Justicia volvió a fallar a favor de Boca en el caso Agustín Almendra: la alta cifra que deberá pagar

Ahora, el desquite tendrá lugar en el Emirates Stadium de Londres el próximo miércoles desde las 16:00.