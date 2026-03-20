Darío Benedetto comenzó a palpitar el cruce copero entre Barcelona de Guayaquil y Boca: "Va a ser especial..."

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 dejó varias perlitas y muchas repercusiones en torno a un Boca que estará en un complicado grupo junto a Cruzeiro, Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica de Chile.

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Entre las particularidades, el Xeneize volverá a encontrarse con un viejo conocido: Darío Benedetto, hoy jugador del elenco ecuatoriano.

El Pipa, tras una segunda etapa muy floja, se fue del conjunto azul y oro en 2024, pasó por varios clubes y hace poco cortó una larga sequía sin convertir.

Luego del evento que se realizó en Asunción, el delantero de 35 años comenzó a palpitar el duelo con el club de la ribera y aseguró que "va a ser especial".

"Tengo sensaciones encontradas. Va a ser especial volver a jugar contra Boca. Algunos están enojados o defraudados, pero yo voy a estar siempre agradecido al hincha", comenzó.

En esa misma línea, el ex jugador de Arsenal y Newell's, entre otros, contó su reacción cuando los Canarios quedaron emparejados con el seis veces campeón de América.

"Se me explotó el teléfono en Ecuador cuando salió la bolilla de Barcelona en el grupo de Boca", reveló en diálogo con DSports.

Sin embargo, el oriundo de Berazategui dejó en claro que si hace un gol no lo gritaría y que no se dejará llevar por lo que pueda suceder en su regreso a Buenos Aires.

"No lo gritaría por una cuestión de respeto. Obviamente voy a querer ganar como sea, pero por más cariño que le tenga a Boca, ahora defiendo a muerte la camiseta de Barcelona", enfatizó.

"SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO AL HINCHA DE BOCA"



Darío Benedetto habló sobre su relación con el hincha Xeneize y recordó los momentos que vivió en el club.#DSPORTSNoticiasLite con @ManuOlivari y @Solcitorivas10 pic.twitter.com/edDp32VdGh — DSPORTS (@DSports) March 20, 2026

Respecto al balance colectivo, quien también pasó por América de México y Olimpia de Paraguay, consideró que, pese a que se trata de una zona pareja, el Ídolo está capacitado para competir.

"Nos tocó un grupo complicadísimo, pero estamos para pelear en la copa y en el campeonato ecuatoriano", indicó.

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Además, Benedetto destacó la grandeza de Barcelona y concluyó: "Es un equipo grande que tiene las exigencias de todos los equipos grandes en los que estuve. No sé vivir sin tener presión. Me gustan estos clubes y por eso estoy acá".