¿Zona de la muerte? Boca tiene rivales definidos para la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ya tiene rivales confirmados para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Después de dos años de ausencias, el Xeneize integra el Grupo D y jugará contra Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica, Barcelona de Ecuador.

La última participación del Xeneize en la competición continental fue en 2023, cuando bajo la dirección técnica de Jorge Almirón alcanzó la final y perdió en el duelo por el título ante Fluminense.

Cómo se juega la fase grupos y las siguientes rondas

La fase de grupos iniciará el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo, en tanto que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.