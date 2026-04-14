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DUELO DE POTENCIAS DIFERENTES

Gremio vs. Deportivo Riestra, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Gremio buscará hacerse fuerte de local ante un Deportivo Riestra que no la está pasando bien desde hace muchos meses. El ganador se acomoda en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Juan Riera
Juan Riera

Gremio recibirá hoy martes a Deportivo Riestra, desde las 19 en el estadio Arena, por el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será el boliviano Gery Vargas, quien estará asistido con su compatriota Jorge Justiniano a cargo del VAR.

El conjunto brasileño dirigido por Luis Castro está viviendo un momento complicado y más allá de la derrota ante Montevideo City Torque en su estreno en el torneo continental, está atravesando una mala racha con respecto a los lesionados. Arthur Melo y Juan Nardoni le da un toque de jerarquía a un equipo que no convence a pesar de su potencial.

El Malevo, con Guillermo Duró como DT, tratará de cambiar su pésima campaña tanto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional como la imagen dejada en el pobre empate 0 a 0 de local ante Palestino por la Sudamericana.

Probables formaciones Gremio vs. Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

Gremio: Weverton; Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel; Juan Ignacio Nardoni, Arthur Melo, Erick Noriega; Cristian Pavón, Francis Amuzu, Tete y Carlos Vinicius. DT: Luís Ribeiro de Castro.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Watson, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo; Pablo Monje, Matías García, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Cómo ver en vivo Gremio vs. Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

El partido entre Gremio y Deportivo Riestra por Copa Sudamericana será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.

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