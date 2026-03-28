Atentos, Boca y River: Conmebol confirmó los árbitros para el debut en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

En poco más de una semana, tras la fecha FIFA, finalizará la espera: arrancarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

A punto de volver a jugar en River, Germán Pezzella hizo una desgarradora confesión: "Estaba en un camino raro y oscuro"

Con todo el continente en ascuas, Conmebol anunció en las últimas horas quiénes serán los árbitros para la fecha 1 de la fase de grupos en cada competencia.

De acuerdo con la información del ente sudamericano, Gustavo Tejera, acompañado por Christian Ferreyra en el VAR, impartirá justicia en el duelo en el que Boca visitará a la Universidad Católica de Chile el martes 7 de abril.

Esta será la tercera vez en la que el juez uruguayo dirija al Xeneize, que, casualmente, ganó las dos anteriores: 2-0 frente a Always Ready en 2022 y 1-0 en 2024 ante Sportivo Trinidense.

Por su parte, Andrés Rojas, junto a David Rodríguez desde la cabina, pitará en el choque entre River y Blooming, en Bolivia.

El colegiado colombiano no es un desconocido para el Millonario, a quien ya dirigió en cinco oportunidades por la Libertadores, con un balance repartido.

La primera vez que el referí cafetero se hizo cargo, la Banda derrotó 2-0 a Palestino en 2019, aunque terminó con uno menos por la expulsión de Rafael Santos Borré.

Blooper en el MotoGP: Jorge Martín ganó la carrera en la última vuelta y se cayó durante los festejos

Al año siguiente, River cayó 3-0 contra la Liga de Quito, empató 1-1 frente a Atlético Paranaense y venció 2-0 a Nacional de Montevideo. El último antecedente corresponde a 2021, cuando Rojas dirigió al entonces equipo de Marcelo Gallardo, que se impuso ante Talleres de Córdoba.