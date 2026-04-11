Inter Miami de Lionel Messi vs. NY Red Bulls, por la MLS: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inter Miami recibirá a New York Red Bulls desde las 20:30 en el Nu Stadium, por la séptima fecha de la MLS, en un partido clave por la cima de la Conferencia Este. El equipo liderado por Lionel Messi buscará un triunfo que le permita alcanzar el primer puesto, en un momento donde acumula cinco partidos sin perder en la liga, con dos victorias y tres empates.

Inter Miami quiere volver a la cima

Las "Garzas" se ubican actualmente en la cuarta posición, pero saben que una victoria como local las depositará en lo más alto de la tabla.

Además, este será el segundo partido del equipo en el Nu Stadium, su nuevo estadio, luego del empate 2-2 frente a Austin FC, con goles de Messi y Luis Suárez.

Golpe en Concachampions

El equipo de Miami llega golpeado tras quedar eliminado en octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC, por lo que ahora apunta todos sus cañones al torneo local.

New York Red Bulls, un rival peligroso

Por su parte, New York Red Bulls tuvo un inicio irregular, con tres triunfos, un empate y dos derrotas, y se ubica séptimo con 10 puntos.

Sin embargo, una victoria en Miami podría meterlo de lleno en la pelea por los primeros puestos e incluso superar a Inter en la tabla.

Probables formaciones de Inter Miami vs. NY Red Bull por la MLS

Inter Miami: St. Clair; Fray, Falcón, Micael, Allen; Bright, De Paul; Silvetti, Messi, Segovia; Berterame.

NY Red Bulls: Horvath; Dos Santos, Voloder, Nealis, Marshall-Rutty; Forsberg, Mehmeti, Donkor; Ruvalcaba, Hall, Cowell.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. NY Red Bulls por la MLS

El partido entre el Inter Miami de Lionel Messi y NY Red Bulls por la MLS será televisado por Apple TV, que tiene los derechos del torneo local.



