Chacho Coudet confirmó su primera lista de convocados en River para visitar a Huracán por el Torneo Apertura

De cara a lo que será su estreno como entrenador, Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados de River para jugar este jueves frente a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

Mañana por la noche, Eduardo Coudet iniciará su ciclo como DT de River en un duro partido como visitante contra Huracán, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Se viene el debut del Chacho Coudet en River: cómo le fue en sus otros estrenos como DT

Luego de una semana completa de trabajo, el Chacho definió hoy su primera lista de convocados en el Millonario.

Una de las grandes novedades es la vuelta de Juan Fernando Quintero, quien dejó atrás un desgarro que lo marginó de los duelos contra Banfield e Independiente Rivadavia.

Otro que regresará será Ezequiel Centurión. Afuera en las últimas semanas debido a una lesión muscular en el pectíneo izquierdo, el arquero será suplente de Santiago Beltrán.

Además, se destacan las ausencias de Agustín Ruberto y Cristian Jaime, que habían adquirido protagonismo durante los últimos tiempos de la mano de Marcelo Gallardo.

Cabe recordar que Huracán y River jugarán con aforo reducido en el Palacio Tomás Ducó desde las 21:30. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.

Alerta en San Lorenzo: Ezequiel Cerutti se lesionó frente a Boca y salió llorando

River visita a Huracán por el Torneo Apertura: probable formación

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

