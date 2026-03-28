Gimnasia de Mendoza presentó a su nuevo DT tras el despido de Ariel Broggi

Tras un arranque flojo en el Torneo Apertura 2026, el ciclo de Ariel Broggi en la dirección técnica de Gimnasia de Mendoza llegó a su fin a inicios de esta semana .

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En ese marco, la dirigencia del Lobo salió a buscar a su reemplazante y hoy se confirmó quién se hará cargo del plantel profesional.

Se trata de Darío Franco, que firmó contrato hasta diciembre y ya fue presentado junto al resto de su cuerpo técnico.

¡BIENVENIDO DARÍO FRANCO AL LOBO!



El nuevo cuerpo técnico Gimnasia y Esgrima y el cuerpo médico quedarán conformados de la siguiente manera:



Director técnico: Darío Franco.

Primer ayudante de campo: Matías Leonel Ballini.

Segundo ayudante de campo: Sebastián Gómez.

Preparador... pic.twitter.com/kyr5YJseCW — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 28, 2026

El entrenador de 57 años estaba sin trabajo desde octubre de 2025, cuando se terminó su etapa en Arsenal de Sarandí.

Con unos días para trabajar con tranquilidad por la fecha FIFA, el estratega cordobés debutará en el conjunto cuyano el viernes 3 de abril frente a Vélez, por la fecha 13 de la Zona A.

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A cinco puntos de los puestos de playoffs y con 12 por jugarse, Franco intentará darle la clasificación a Gimnasia. No obstante, el objetivo principal será engrosar el promedio y salir del fondo de la tabla anual.