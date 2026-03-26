La insólita anécdota sobre la convocatoria de Agustín Giay a la Selección Argentina: "No le atendes el telefono..."

Gracias a la lesión de Gonzalo Montiel, Agustín Giay fue convocado de urgencia a la Selección Argentina para disputar los próximos amistosos ante Mauritania y Zambia.

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Naturalmente, una citación al seleccionado es el sueño de cualquier jugador. Sin embargo, el actual defensor de Palmeiras se pasó un poco de largo en ese sentido.

Tanto es así que, según contó su propio padre, no fue fácil para Lionel Scaloni ubicar al lateral derecho surgido en San Lorenzo para comunicarle la noticia.

"El representante me dice que había posibilidades por la lesión de Montiel. Media hora después, me cuenta que lo habían llamado de la AFA para convocarlo, pero que no se podían comunicar con Agus", relató Maximiliano Giay.

Inmediatamente, Maxi comenzó a llamar a su hijo hasta que, finalmente, lo atendió y tuvo un desopilante intercambio.

"¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?", lo interrogó y obtuvo una respuesta concreta: "estaba durmiendo".

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 #Argentina || %uD83D%uDDE3%uFE0F Maximiliano, papá de Agustín #Giay habló junto al equipo de #LaCentralDeportiva sobre la insólita situación que vivió respecto a la convocatoria de su hijo y la chance de poder entrenar junto a #Messi.@Cadena3Com Santa Fe FM %uD83D%uDCFB 101.7 pic.twitter.com/0tZtXA2kV1 — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) March 25, 2026

Más allá de eso, el papá de Giay confió en que esta situación "no lo supere" y pueda mostrar el nivel que viene teniendo en el Verdão.

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"Espero que esta situación no lo supere, que pueda disfrutar del momento y mostrarse como lo hace en su club", cerró en diálogo con Cadena 3.